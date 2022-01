Coupe d'Afrique des Nations: le Maroc et le Sénégal commencent bien, le Gabon et la Guinée s'imposent aussi

Football

Le Marco, victorieux 1-0 du Ghana dans le groupe C, et le Sénégal, venu à bout 1-0 du Zimbabwe dans le groupe B, ont réussi leur entrée en matière dans la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), lundi, au Cameroun.