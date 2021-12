Ce vendredi 10 décembre, l'Union belge de football a procédé au tirage au sort des demi-finales et de la finale de la Coupe de Belgique féminine. Récemment, le Standard de Liège, le RSCA Women, le Club Bruges et l'équipe B de Gand s'étaient qualifiés.



Gand recevra le Standard, alors qu'Anderlecht recevra Bruges. On pourrait donc assister à un Clasico en finale de cette Coupe de Belgique version 2021-2022.





Demi-finales

Match 1 : KAA Gent B - R. Standard de Liège A

Match 2 : RSC Anderlecht A - Club Brugge KV A



Finale