En attendant, Genk, la Gantoise et Eupen, tous pensionnaires de D1A, ont chacun éliminé leur adversaire du jour issu des divisions inférieures. La Gantoise s'est facilement défaite du Belisia Bilzen, pensionnaire de D2 amateurs, sur le score de 4-0. Les buts gantois ont été marqués par Odjidja (6e), Okumu (25e), Mboyo (42e) et Chakvetadze (60e, sur penalty).

Genk a également tenu son statut face à Sint-Eloois Winkel, en battant sèchement le club de Nationale 1, 0-6. Le Racing a pu compter sur les réalisations d'Ugbo (34e, sur penalty, et 80e), Arteaga (36e et 39e), Paintsil (44e) et Toma (88e) pour s'assurer la victoire.

Eupen a imité les deux clubs flandriens en se qualifiant pour les 8es de finale sur le terrain de Dender, qui évolue également en Nationale 1, 0-1. Le seul but de la rencontre a été marqué en début de match par Gnaka (9e).