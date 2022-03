Coupe de Belgique: la finale Gand-Anderlecht programmée le lundi 18 avril Football La rédaction avec Belga La Fédération a communiqué la date de la finale de Coupe: elle se disputera le lundi de Pâques, à 15 heures. © Belga

Comme le veut la tradition, c'est au stade Roi Baudouin que se disputera la finale de Coupe de Belgique entre Gand et Anderlecht, tombeurs cette semaine de Bruges et Eupen en demi-finales.



La date de ce match est désormais connue: c'est le 18 avril à 15 heures que se disputeront le trophée et la place en Europa League destinés au vainqueur.



Les deux clubs organiseront eux-mêmes la vente des tickets.



Anderlecht et La Gantoise s'étaient déjà affrontés en finale de la Coupe de Belgique en 2008, date du dernier succès des Bruxellois dans la compétition (3-2). Les Buffalos n'ont eux plus soulevé la Coupe de Belgique depuis 2010 et leur victoire 3-0 face au Cercle de Bruges.