L'Antwerp qui se fait éliminer de la Croky Cup lors de sa visite à Westerlo. Les Anversois se sont inclinés 2-1.

Opposé à Tirlemont, pensionnaire de Nationale 1 (3e division), en 16es de finale de la Coupe de Belgique, le Cercle de Bruges ne s'est pas fait peur et s'est imposé 3-0 grâce à Kevin Denkey (33e), Rabbi Matondo (40e) et Arne Cassaert (64e). Les hommes d'Yves Vanderhaeghe restaient sur une série de 5 matchs sans victoire et n'avaient plus gardé leurs filets inviolés depuis la première rencontre de championnat face au Beerschot (0-1). Ce week-end, les Brugeois, 17e de Pro League, accueillent l'Antwerp.