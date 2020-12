Coupe de Belgique: les seizièmes de finale reportés ! Football Rédaction régionale La Pro League et les clubs amateurs concernés par la compétition se sont rencontrés ce mardi soir, sans parvenir à un accord. La décision est tombée ce mercredi après-midi lors d'une réunion de la cellule de crise de l'URBSFA. Rendez-vous début février. © BELGA

Après un premier report, les 16es de finale de la Coupe de Belgique doivent se jouer les 9 et 10 janviers prochains. A cette phase de la compétition, neuf clubs amateurs sont encore concernés et doivent affronter des formations de D1A.



Cependant, la situation sanitaire ne facilite pas les choses puisque le football non-professionnel est totalement à l'arrêt jusqu'à la mi-janvier, au moins. Difficile donc d'organiser ces rencontres officielles, surtout sans entraînement.



La semaine dernière, nous apprenions que la Pro League n'obligerait pas les clubs amateurs concernés à jouer. Ceux ne souhaitant pas prendre part au match perdraient donc par forfait mais recevraient peut-être une compensation financière. Une autre information importante concernait une dérogation accordée par les ministres des Sports qui, considérant la Croky Cup comme une compétition nationale, accepterait que les entrainements puissent avoir lieu. Mais là encore, c'était le flou.



Mardi soir, la Pro League rencontrait les clubs amateurs concernés, après les avoir déjà sondés. Les longues heures d'échanges tendus n'ont donné lieu à aucun accord. Les clubs souhaitaient un report de la compétition d'environ un mois et demi, ce qui conduisait à jouer les 16es de finale début mars. Tous les clubs, sauf un: le RFC Liège. Depuis le début, le club de la Cité Ardente veut disputer sa rencontre face à Anderlecht. La réponse de la Pro League était formelle: impossible de reporter! Lors de cette réunion, il n'a visiblement pas été question de compensation financière.



Pourtant, ce mercredi, le dossier est passé dans les mains du comité de crise de l'URBSFA, qui regroupe également l'ACFF (pour la partie francophone) et la VV (pour la partie flamande). Finalement, selon nos informations, les clubs ont été en partie entendus: les 16es de finale de la Croky Cup seraient reportés aux 2, 3 et 4 février!



Plus d'infos bientôt.