Les supporters attendent ces matchs aux saveurs du XXe siècle avec impatience. Privés de stade, ils pourront les regarder sur Club RTL, qui diffusera donc bien RFC Seraing-Standard de Liège (le 3/02 à 19h), avec Vincent Legraive et Philippe Vande Walle aux commentaires, et RFC Liège-Anderlecht (le 3/02 à 21h15), commenté par le duo Emiliano Bonfigli-Frédéric Herpoel (ex-Anderlecht).Ce sont les deux seuls matchs qui seront retransmis par la chaine, qui n'en diffusera donc pas la veille. C'est sur BX1 que seront visibles Union-Mouscron (le 2/02 à 18h) et Malines-RWDM (le 3/02 à 16h). Pour Sporting Charleroi-Westerlo (le 3/02 à 16h30), il faudra regarder Télésambre. Enfin, Antwerp-RAAL (2/02 à 18h) devrait être diffusé sur Antenne Centre , même si rien n'est encore officiellement signé. Pour ce qui est de la rencontre entre l'Olympic et Zulte-Waregem, il n'y a aucun accord mais, dans le meilleur des cas, seul un résumé sera diffusé.