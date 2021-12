Les Pandas ont assuré le spectacle d’entrée de jeu. Alors que Gano, d’un doublé, a mis Zulte Waregem aux commandes, Prevljak a répondu d’un triplé. Histoire de renverser le Essevee lors de prolongations.

Les Louvanistes ont, eux aussi, tenu à faire battre le cœur de leurs supporters. Après que Mercier et Mabea ont été expulsés, Westerlo a semblé filer en quarts jusqu’à ce que Schrijvers et Maertens ne gâchent la fête dans les ultimes instants de la partie.

D’ailleurs, après l’élimination de Westerlo et de Lommel, plus aucune équipe de D1B n’est en lice. Les Limbourgeois ont, de leur côté, subi la loi du plus fort contre La Gantoise. Julien De Sart s’est occupé de qualifier les Buffalos en s’offrant le premier et le deuxième (sur penalty) de la rencontre.

Au stade des Éperons d’or, Courtrai a infligé une nouvelle défaite à Ostende (qui restait sur cinq défaites d’affilée en championnat). Guèye a fait trembler les filets pour les Kerels.

À l’heure de boucler cette édition, Malines et le Cercle se tenaient en équilibre et se disputaient la qualification aux prolongations. Le successeur de Vanderhaeghe, Dominik Thalhammer, n’a pas encore pris place sur le banc, mais bien en tribunes.