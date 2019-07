Souffrant d’une entorse à la cheville et absent pour une durée indéterminée, Thibaut Courtois a dû regarder la défaite des siens face à Tottenham (0-1) depuis les tribunes, en ayant probablement quelques sueurs froides.

Non pas à cause du résultat, mais plutôt à cause de la très grosse performance de Keylor Navar. Le gardien remplaçant de Thibaut Courtois a été le seul bon madrilène sur la pelouse de Munich.

Le Costaricien a enchaîné les interventions devant les attaquants de Tottenham. Il a même terminé la rencontre avec six arrêts à son actif. Sa performance pourrait clairement installer le doute dans l’esprit de Zinédine Zidane qui semblait pourtant avoir enfin installé une hiérarchie claire en intronisant Thibaut Courtois comme numéro un.

"Keylor a fait un grand match aujourd’hui, a d’ailleurs observé Zinédine Zidane après la partie. Je ne crois pas qu’il y ait un joueur qui soit assuré d’être titulaire. Tous doivent être prêts pour jouer."

Mauricio Pochettino, le coach des Spurs, s'est aussi montré très élogieux envers Navas. "Keylor Navas a été le meilleur joueur du match. Il démontre depuis un certain temps qu'il est l'un des meilleurs gardiens du monde. Il a un très gros mental et sans lui nous aurions pu marquer plus de buts."