Le coronavirus n’a pas épargné Thierry Dailly et ses proches. Depuis maintenant deux semaines, sa femme est touchée par le virus et souffre d’une grosse pneumonie.

"Elle est au lit depuis deux semaines avec une grosse pneumonie. Elle est très fatiguée, tousse beaucoup et a toujours besoin de se reposer" , nous confiait Thierry Dailly il y a quelques jours.

Le président du RWDM a aussi été touché par le virus et a même développé d’autres symptômes. "J’ai développé quelques symptômes et notamment des maux de tête pendant deux-trois jours. Il y a aussi la toux mais, dans l’ensemble, je pense que j’ai des anticorps plus forts qui me permettent d’avoir des symptômes atténués par rapport à ma femme. Par contre, j’ai perdu le goût et l’odorat depuis une semaine. À tel point que j’ai fait le test d’enrober un morceau de fromage avec plein de moutarde et que je n’ai rien goûté. C’est une sensation désagréable mais ce n’est qu’un moindre mal par rapport à beaucoup d’autres personnes."

Désormais, Thierry Dailly va mieux et est presque guéri.