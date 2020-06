En Europa League, les participants belges vont perdre 300 000 € par an, jusqu’en 2025.

La crise du Covid aura un impact sur les primes UEFA des clubs en Ligue des champions et en Europa League. Mais les baisses ne sont pas spectaculaires.

Selon une simulation, un participant belge à la Ligue des champions (NdlR : Bruges et/ou Gand) perdrait 1,1 million par saison, et cela pendant cinq saisons, donc jusqu’en 2025. Chaque club belge qui atteint la phase finale de l’Europa League (NdlR : cette saison, les possibles qualifiés belges sont Charleroi, l’Antwerp, le Standard ou Gand) perdrait 300 000 euros par an. La règle vaut également pour les cinq prochaines saisons.

L’effort consenti par les clubs est donc limité. "En effet, l’UEFA s’attendait à une perte allant de 700 à 900 millions pour les compétitions européennes de la saison 2019-2020, dit Michael Verschueren, membre du conseil d’administration de la Club Competitions Committee de l’UEFA. Mais vu que le virus semble être sous contrôle et qu’une solution a été trouvée pour que les compétitions européennes puissent avoir lieu - certes avec des affrontements en un seul match et des rencontres sur terrain neutre en Allemagne et au Portugal -, la perte se limitera à environ 500 millions."

Verschueren souligne que si jamais le virus devait reprendre du poil de la bête et que les matchs européens de cette saison devaient être annulés, les conséquences financières seraient évidemment plus importantes pour les clubs.

Bruges va évidemment perdre beaucoup plus que 1,1 million. Si ses matchs doivent se jouer dans un stade à moitié vide, la recette sera largement inférieure à ce qui était budgété. Et comme convenu, Bruges devra verser 1,75 million dans le fonds de solidarité, mis sur pied pour aider les autres clubs belges.