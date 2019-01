Felice Mazzù l’avait annoncé avant ce déplacement à Bruges : il avait un plan pour mettre en échec son adversaire du jour. En bon tacticien, l’entraîneur carolo a gagné son pari : en alignant cinq défenseurs et la doublette Diandy-Hendrickx derrière Ilaimaharitra et Benavente en soutien d’Osimhen, Mazzù a permis aux Carolos de ramener les trois points de la Venise du Nord.

"Nous avons fait ce que nous voulions faire tactiquement, analyse le gardien Nicolas Penneteau. Nous avons bien défendu en faisant preuve de beaucoup de solidarité et de courage."

Malgré une latte et un poteau brugeois, le Français a connu une après-midi finalement assez tranquille. "Les défenseurs n’ont laissé que très peu d’espaces aux attaquants brugeois. Nous n’avons pas trop reculé même si, en fin de match, nous étions dominés. Et puis, il faut de la réussite : je suis sauvé par mon poteau et ma latte mais cela aurait pu terminer différemment…"

Monté au jeu à la place de Cristian Benavente, Bruno a dû s’intégrer directement dans le dispositif. "Nous savions qu’il ne fallait pas se livrer face à cette équipe de qualité, expliquait après la rencontre Massimo Bruno. Nous n’avons sûrement pas été les plus beaux mais nous avons fait le match qu’il fallait pour ramener les trois points à Charleroi."

La tactique choisie par Felice Mazzù a fait que Cristian Benavente s’est retrouvé dans un autre registre qu’à son habitude. "Il fallait respecter les consignes défensives si nous voulions accrocher quelque chose, commente le Péruvien. Je suis sorti fatigué car j’ai beaucoup travaillé défensivement. Tout le monde a fait ce que le coach a demandé, et le travail a finalement payé."