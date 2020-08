Cristiano Ronaldo va-t-il quitter la Juventus ? Au lendemain de l'élimination des champions d'Italie en Ligue des Champions contre l'OL, les premières rumeurs sur l'avenir du Portugais ont commencé. Le magazine France Football avançait ainsi qu'il n'était pas contre l'idée de rejoindre le PSG, et former ainsi un trio absolument terrifiant avec Neymar et Mbappé. La "Vieille Dame" s'était empressée de démentir un départ de sa star.

Mais cette fois, c'est un journaliste espagnol qui a relancé les rumeurs sur les antennes de la BBC Radio 5, dans l'émission "Live Sport".

"La raison pour laquelle Ronaldo a été cité au PSG, ce n'est pas tellement parce que le PSG pense à lui, mais plutôt parce que Jorge Mendes (ndlr: son puissant agent) a reçu comme consigne de lui trouver une nouvelle équipe", a ainsi expliqué Guillem Balague. "Au cours des six derniers mois, on l'a cité au Real Madrid. Et le Real Madrid a répondu: 'Aucune chance, il ne reviendra pas'. Il y a aussi eu des discussions en MLS. En fait, la Juventus veut se débarrasser de son salaire. C'est aussi radical que ça. Ronaldo a été proposé partout, même à Barcelone. Mais je ne suis pas sûr que la Juve puisse se séparer de lui aussi facilement, avec l'argent qu'il gagne toujours aujourd'hui. Il touchait 23 millions net par an au Real Madrid et je pense qu'il gagne l'équivalent à la Juventus. Qui va mettre autant d'argent ?"

Certainement pas le Barça, dont les finances étaient déjà dans le rouge avant la crise sanitaire. Même si rien n'est impossible en football, l'association improbable avec Lionel Messi a tout de même de très grandes chances de ne jamais voir le jour.