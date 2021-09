En tant que star planétaire, Cristiano Ronaldo gagne énormément d'argent. Surtout, le Portugais qui évolue désormais à Manchester United est amené à voyager beaucoup avec son métier. Quitte à parfois se faire avoir. En effet, Jornal de Noticias rapporte que le quintuple Ballon d'Or s'est fait arnaquer à hauteur de 288.000 euros.

Il avait confié les codes de ses cartes bancaires à Geostar, une agence qui s'occupait de ses voyages. Entre février et juillet 2010, elle a ainsi facturé plus de 200 voyages avec les comptes bancaires de l'attaquant. Concentré sur le terrain, il ne s'est aperçu de rien ! Il n'est d'ailleurs pas le seul à s'être fait avoir car son agent, Jorge Mendes, ainsi que Nani et Manuel Fernandes, deux internationaux portugais, ont également subi le même préjudice. À eux trois, ils ont perdu la coquette somme de 350.000 euros selon le journal portugais.

L'agent qui a trompé les personnalités issues du monde du football a été condamnée en 2017 par un tribunal à Porto à quatre ans et demi de prison avec sursis. En parallèle, elle doit également rembourser ses anciens employeurs mensuellement.

Mais cela n'a pas dû empêcher Cristiano Ronaldo de dormir. En 2020, Forbes avait annoncé que CR7 était officiellement devenu le premier joueur “milliardaire” dans l’histoire du football.