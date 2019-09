La star portugaise a fondu en larmes au moment d'évoquer son père, décédé en 2005 d'une tumeur au foie. Questionné sur son plus grand regret, CR7 a confié: "Être numéro un et il ne voit rien. Il ne me voit pas recevoir de récompenses. Ma famille le voit, ma mère, mes frères et même mon fils aîné. Mais mon père, il n’a rien vu."

A noter que le jour de la mort de son père, le 7 septembre 2005, Cristiano Ronaldo avait tenu à jouer un match qualificatif pour la Coupe du monde 2006 avec le Portugal. Si son équipe nationale avait partagé l'enjeu face à la Russie (0-0), CR avait été élu homme du match.