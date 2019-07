Découvrez tous les résultats de la Coupe de Belgique.

RAQM-ES Braine 7-1

Démarrée avec 20 minutes de retard, la rencontre tourna très rapidement à l’avantage des Montois.

Rappelés à l’ordre, ils eurent toutefois tôt fait de reprendre leurs distances avant la pause.

En seconde période, le RAQM géra intelligemment son avance et l’accentua au petit trot face à un adversaire quelque peu naïf mais méritant.

FICHE DU MATCH:

RAQM: De Amicis; Lericque (46e Mairesse), Frise, Wantiez, Ulens; Michel(73e Mainil), Lesage; Debole, Mbenti, Dahmani (65e D’Errico); Bah.

ES Braine: Morias; Bourgeois, Sagona, Molinaro, Casellas; Rambouk (80e Moonens), Eeckhout, C. Ferreira Moneli (80e Marques), E. Ferreira Moneli, Pietrons (80e Lamouchi); Leysens.

Arbitre: M. Neuwart.

Avertissements: Pietrons, Casellas, Michel, Bourgeois.

Les buts: 2e Mbenti (1-0), 14e Dahmani (2-0), 17e C. Ferreira Moneli (2-1), 25e Ulens sur penalty (3-1), 68e Mbenti (4-1), 78e D’Errico (5-1), 85e Mairesse (6-1), 90e Mbenti (7-1).









Gosselies - Nismes 4-2

Qualification laborieuse mais logique des Hennuyers

Après une semaine de préparation sous le cagnard, c'est sous une pluie fine et par une température ayant chuté d'une vingtaine de degrés que Hennuyers et Namurois se retrouvaient pour la première sortie officielle de la saison. Les jambes étaient forcément lourdes chez les deux adversaires et les imprécisions succédaient à diverses maladresses, tout cela bien légitimement à ce moment de la saison et c'est sur un nul logique qu'était sifflée la pause.

A la reprise, la bonne volonté ne manquait pas mais le spectacle manquait cruellement , les deux effectifs se cherchant encore. Gosselies se montrait toutefois plus réaliste et efficace et s'imposait sans que l'on trouve à y redire.

FICHE DU MATCH:

Gosselies: Gillain; Kemayou, Gillard, Lefebvre, Durieux (87e Mapakou); Mascaux, Soudant, Noël, Langlet (84e Tartanella); Feria-Matias, Deboutez (60e Mirante).

O.C Nismes: Rousseau ; Sanchez-Manjon, Gorge (53e Leurquin), Delcine, Galante ; Broutin, Horé, A.Perot, R.Perot ; Lopez-Manzano (60e Sobry), Nava-Fernandes (46e Cordioli).

Arbitre: M.Magas.

Avertissements: Soudant, Leurquin, Sanchez-Manjon,

Les buts: 13e R.Perot (0-1), 23e Feria-Matias (1-1), 52e et 61e Lefebvre (3-1), 76e R.Perot (3-2), 87e Mascaux (4-2)





Chaumont – Oppagne 0-0 (2-4 aux tirs au but)

Au terme de nonante minutes ennuyeuses, le marquoir affichait toujours 0-0. Les occasions de but ont été bien peu nombreuses durant cette rencontre marquée par un déchet technique considérable. C’est donc aux tirs au but que les deux équipes ont dû se départager. Théo Gillard et le joueur-entraîneur Arnaud Tribolet ont manqué leur penalty. C’est donc la formation de D3 qui s’est qualifiée pour le tour suivant.

FICHE DU MATCH:

CHAUMONT : Goosse, Deom, Poncelet, André, Reyter, Niahoua (88e Tribolet), Yangara (62e Dropsy), Oger (71e Thomas), Haesen, Da Cunha, Mergeai (23e Gillard).

OPPAGNE : Nlend, Polis, Jo. Jadot, Paquet, Raskin (76e Dropsy), Gena, Etienne, Bonjean (50e Boyne), Jé. Jadot, Pirson (50e Guillaume), Nijskens.

ARBITRE : M. Fivet.

AVERTISSEMENTS : Oger, Reyter. Niahoua, Paquet.

EXCLUSION : Jo. Jadot (2 CJ, 83e).





Huy - Grand-Leez 1-1 (tab 3-5)

Les Hutois touchaient deux fois les montants (dont un penalty de Ben Saïda) avant d'ouvrir la marque à l'heure de jeu. S'ils pensaient tenir la victoire et leur qualification au bout des 90 minutes, c'était sans compter sur une égalisation namuroise tombée du ciel dans les arrêts de jeu. Elle annonçait une suite heureuse pour Grand-Leez au bout de la séance de tirs au but.

FICHE DU MATCH:

HUY: Desseille, J. Mathieu, Thiaw, Dion, Collard (46e Jadot), Benothman, Bajraktari (79e Bartholomé), Martin, A. Mathieu (46e Khelil), Ben Saïda, Serme.

GRAND-LEEZ: Legrand, Longin, Thibou, Devigne, Kindermans, A. Delooz, Demoulin, Avci (63e Verdel), Dupont, Boreux (75e Barry), Hachez (66e Gilles).

ARBITRE: M. Germain.

AVERTISSEMENTS: J. Mathieu, Bartholomé, Jadot; Verdel.

EXCLUSION: Legrand (2j, après le match).

LES BUTS: 61e Jadot (1-0), 90e+3 Kindermans (1-1).





Kampenhout - Ganshoren 0-0 (2-1)

Kampenhout - Pour son premier match officiel de la saison, Ganshoren se voyait proposer un intéressant test face à une formation de Kampenhout évoluant en P1 dans le Brabant flamand. Si la qualification était l’ambition affichée par les pensionnaires de D3 amateurs, c’est avec une élimination qu’ils sont rentrés de leur déplacement. Alors que le score était de 0-0 au bout des 90 minutes, c’est au terme d’une séance de tirs au but spéciale (seules trois tirs au but ont été transformés) que Ganshoren a été éliminé.

FICHE DU MATCH:

Kampenhout: Billast, Aba Yahya, De Backer, Vangrunderbeek, Medard, Put, Hakizimana, Avetisov, Goovaerts, Desmet, Van Belle.

Ganshoren: Alouachi, Bodart, Famo, Camara, Van Der Vennet, Nerinckx (74e Scholl), Vanderhaegen, Tchoutang, Fuentes Delgado (60e Sefgjini), Garcia Calvete (68e Bah), Kumba.

Arbitre: M. Breyssem.

Avertissement: Camara.