Les Kustboys avaient pourtant ouvert la marque par Nick Batzner (29e, 0-1) mais Olivier Deman (32e), Kévin Denkey (64e) et Ike Ugbo (90e) ont signé le succès des Brugeois. En quarts de finale, le Cercle affrontera le vainqueur de l'autre rencontre de la soirée entre Courtrai et le Standard.

Au Cercle Bruges, l'opération sauvetage est plus importante que le Coupe et Yves Vanderhaeghe a aligné une complètement différente par rapport à celle battue de justesse par le FC Malines samedi en championnat. A Ostende, Alexander Blessin s'est contenté de laisser Fashion Sakala sur le banc pour Marko Kvasina.

Les Kustboys n'ont pas traîné pour montrer qu'ils étaient les maîtres du jeu. Makhtar Gueye a directement hérité d'une grosse occasion mais le Sénégalais a tiré sur Sébastien Bruzzese (1e).

Le gardien brugeois a sauvé son camp sur une reprise de Jelle bataille bien servi par Andrew Hjulsager (13e)et surtout sur une tentative de Kvasina (20e). Bruzzese n'a toutefois rien pu faire sur un tir de Bätzner (30e, 0-1).

Le Cercle a réagi et sur un mauvais dégagement de la défense ostendaise, Deman a égalisé (33e, 1-1). Le jeune Brugeois était décomplexé et a même failli porter son équipe au commandement mais Arthur Theate l'a bloqué juste à temps (42e) et David Hubert a dégagé le ballon au prix d'un solide réflexe (44e).

Monté au jeu à la reprise, Sakala a porté le danger dans le camp adverse en servant Hjulsager dans la profondeur (55e) avant de perdre son duel avec Bruzzese (56e). De l'autre côté, Denkey a profité d'une erreur de jugement de Hubert pour donner l'avance aux visités (65e, 2-1).

Blessin a alors sorti un nouvel atout offensif en lançant un attaquant, Mamadou Thiam, à la place d'un défenseur, Anton Tanghe. Si le Sénégalais n'a rien changé à la donne, Ugbo a assuré la victoire du Cercle une minute après être monté au jeu (90e, 3-1).