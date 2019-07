dRetrouvez tous les résultats, les qualifications et les éliminations après le premier tour de la Croky Cup.

Beloeil-Pays Vert 2-0

Les Pays Vert s'est incliné face à voisin beloeillois malgré une certaine domination lors du premier acte.

A la 25e Ramser partait seul en contre-attaque mais il ne parvenait pas à tromper Rousseau qui était bien sorti de sa cage. 10 minutes plus tard, suite à une belle combinaison sur la droite, Thulier tentait sa chance mais son essai venait s’écraser dans le filet extérieur. Juste avant la pause, Debruxelles héritait du ballon à l’entrée du rectangle mais Mercier s’interposait sur sa ligne pour repousser l’envoi.

A la 55e Vandenberghe adressait un centre dans le rectangle que Fievez voulait remiser vers son gardien. La balle était finalement trop bien place dans le cadre et il trouvait malencontreusement le chemin de ses propres filets pour ouvrir la marque pour Beloeil.

10 minutes plus tard, un nouvel auto-goal était inscrit par un défenseur athois. François Dubois empêchait une frappe devant sa ligne de but mais le ballon ricochait contre lui et finissait au fond de son propre but.

Le même Dubois trouvait le cadre à la dernière seconde de jeu sur coup-franc. Victoire 2-0 pour Beloeil qui affrontera Gand-Zeehaven dimanche prochain au second tour.

La fiche technique

Beloeil : Rousseau, Vandenberghe, Fretin, Mars, I. Andal (71e Reheul), Itoua, Bronier, Nzuzi Nzolani (80eH. Andal), Debruxelles, Delys, Urbain.

Pays Vert : Mercier, Fievez, J. Dubois (70eJadot), Thulier, F. Dubois, Vallera (62eSv. Leleux), Hospied, Pieraert, Vandeville, Yakassongo (79eSa. Leleux), Ramser.

Avertissements : J. Dubois, Yakassongo, Urbain, Fievez.

Les buts : 55e Fievez csc. (1-0), 65eF. Dubois csc. (2-0).

Jodoigne - Elsautoise B 5-1

Les Brabançons wallons, fraîchement promus à l’échelon national, n’ont pas tremblé face à une formation de P2 liégeoise courageuse. Grâce à une ouverture du score rapide de Lisman, les Jodoignois ont contrôlé la partie, qui s’est en bonne partie déroulée dans le camp visiteur.

Le marquoir affichait un score de forfait, grâce à des réalisations de Lisman (3), Ginion et Bruno, lorsque Corman s’échappait dans le dos de la défense et sauvait l’honneur des Elsautois. Ce sont tout de même bien les Jodoignois qui affronteront Tilleur au prochain tour.

La fiche technique

Jodoigne : Bauwin ; Musset, R. Puttemans, Q. Puttemans, Verronez ; Closse, Fortemps (65e Lentini), Lisman ; Nicaise, Gosselain (54e Bruno), Ginion (54e Van Roy).

Elsautoise B : François ; Charlier, Manise, Stich, Charef, Nalbou ; N. Heudt, Corman, Tamma, A. Heudt (46e De Nicola (74e Stassin)) ; Schwontzen (46e Frisée).

Arbitre : M. Theunis.

Avertissements : Cosse, Tamma.

Les buts : 8e Lisman (1-0), 36e Ginion (2-0), 44e et 61e Lisman (3-0, 4-0), 82e Bruno (5-0), 85e Corman (5-1).

Braine - Le Roeulx 3-0

Les Brainois ont logiquement pris le match en main et se sont rapidement créés quelques belles possibilités, galvaudées notamment par Rosmolen.

Les joueurs de Suray ont réglé la mire à la pause et Rosmolen a ponctué facilement un beau mouvement collectif. Le plus dur était fait, d’autant que dans le dernier quart d’heure, Zeroual obtenait un penalty que Maeyens convertissait, avant que le même Zeroual, bien lancé par Rosmolen, n’inscrive le 3-0 dans la foulée.

La fiche technique

Braine: Clercq, Toussaint, Neels, Bourguignon, Dierinckx, Coquelle, Roman (46e Maeyens), Plos (46e Giorlando), Weynants (62e Bilstein), Zeroual, Rosmolen.

Le Roeulx: Pirrera, Scelso, Florue, Mateke, Iuliano, Trabelsi, Di Giuseppe (62e Ozgun), Decrem, Chebaïki (46e Cordaro), Dell’Aqua (74e Ahbachou), Balsamo.

Arbitre: Berraj Ouriaghli.

Avertissements: Roman, Iuliano, Weynants, Coquelle, Rosmolen, Neels.

Les buts: 49e Rosmolen (1-0), 77e Maeyens sur pen. (2-0), 79e Zeroual (3-0).

Braine-Le Rpeulx © Sterpigny



USGTH-Trivières 7-0

Durant près d’une demi-heure, les Centraux ont tenu bon, resserrant les rangs avec vaillance devant un Ramsdonck vigilant, mais tôt ou tard, la vitesse d’exécution supérieure des locaux, patients dans leur travail de sape, devait finir par payer.

La cause étant pour ainsi dire entendue à la pause, il incombait aux visiteurs d’éviter la tripotée (objectif finalement non atteint) et à leurs hôtes de soigner les automatismes en vue des prochaines échéances.

L’USGTH garda logiquement l’emprise sur les échanges, arrondissant au passage son capital-buts. Toujours bon pour la confiance avant la venue prochaine de Gullegem.

Ce nouveau devoir en Croky Cup s’annonce d’ores et déjà bien plus ardu.

La fiche technique

USGTH: Poulain; Jean-Philippe, Dupire, Wantiez, El Araichi; Gonzalez Sanguino (62e Wojkiewicz), Colliez (73e Lombardo); Henry, Melckenbeeck (62e Toscan), Heddaji; Ngungu.

Trivières: Ramsdonck; Gentile, Demirtas, Dusewoir, Saigal (68e Giu. Ragusa); Rose, Fairon (46e D. Yilmaz), Gio. Ragusa, Dartevelle; Ozer; Bekmezci (46e E. Yilmaz).

Arbitre: M. Blanni.

Avertissements: Jean-Philippe, Gio. Ragusa.

Les buts: 25e Ngungu (1-0), 31e Heddaji (2-0), 53e Heddaji (3-0), 64e Wantiez (4-0), 77e Wojkiewicz (5-0), 81e Henry (6-0), 88e Heddaji (7-0).

AYWAILLE - MUNO 17-0

C'est en véritable rouleau compresseur qu'Aywaille a joué face à Muno, une équipe de P3. Cette rencontre ressemblait à tout sauf à un match de foot malgré les trois niveaux qui séparent les deux équipes. Huit des onze titulaires ont poussé le ballon au fond des filets.

La fiche technique

AYWAILLE Delbouille, Syne, Pirquet, Hansoulle, Colson (46e Delcourt), Famerie, Ferron, Ioakimidou, Porcaro (60e Evrard), Adib, Jamar (46e Roberty).

MUNO Hubert, Guiot, Wathy, Lamort, Lambert, Schmitt, Hubert, Alexandre, Duchateau, Sosnowski (55e Timmerman), Kabongo.

ARBITRE M. Habets

AVERTISSEMENTS Lambert

LES BUTS 6e Porcaro (1-0), 11e Jamar (2-0), 14e Ferron (3-0), 18e Jamar (4-0), 20e Syne (5-0), 27e Hansoulle (6-0), 28e Colson (7-0), 30e Jamar (8-0), 35e et 40e Hansoulle (9-0 et 10-0), 44e Adib (11-0), 60e Roberty (12-0), 63e Famerie (13-0), 67e Roberty (14-0), 71e et 77e Hansoulle (15-0 et 16-0), 78e Pirquet (17-0)

RICHELLE - GOE 6-1

Les buts de Mauclet et de De Brouwer ont permis aux hommes de Benoît Waucomont de l'emporter très largement face à une équipe de P3 qui a dû aligner Steve Lespire au goal alors qu'il n'avait plus joué au foot depuis... 8 ans.

Si tout était encore possible pour les visiteurs à la pause (2-1), Richelle a mis fin à tous les espoirs goétois en seconde période.

La fiche technique

RICHELLE Pirotte, Servais, Goblet, Thys (64e Hansen), Wangermez, Weber (46e Lanckohr), Mauclet, Leroy, Loyaerts (46e Pohl), Thonus, De Brouwer.

GOE Lespire, Emonts-Botz, Radermecker, Kherchouch, Micco, Lange, Brica, Quodbach, Jottard (73e Dessart), Savona, Duracak (65e Corman)

ARBITRE M. Fickers

AVERTISSEMENTS Weber, Savona, Loyaerts, Emonts-Botz, Corman, Leroy, Thonus

EXCLUSIONS 60e Savona (2j.)

LES BUTS 5e Mauclet (1-0), 13e Micco (1-1), 21e De Brouwer (2-1), 47e Mauclet (3-1), 53e De Brouwer (4-1), 76e Hansen (5-1 pen.), 83e Mauclet (6-1)