Les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique pourraient accoucher de rencontres très prometteuses.

Il y a d'abord ce match entre Bruges et l'Antwerp, deux candidats à la victoire finale qui pourraient se rencontrer dès les 1/8e. Il faudrait alors qu'ils prennent respectivement la mesure de Brakel et de La Louvière, ce qui ne devrait pas causer trop de souci, en toute logique.

Ensuite, on pourrait retrouver un certain Union-Saint-Gilloise - Anderlecht. Le derby bruxellois avait vu les Unionistes l'emporter facilement en 2019 (0-3 sur un triplé de Niakaté). Ce serait l'heure de la revanche pour le Sporting. Mais pour ça, l'Union doit battre Mouscron et Anderlecht doit disposer du FC Liège.

Le troisième match de ces huitièmes de finale sera 100% D1A. Il verra s'opposer le vainqueur de OH Louvain – CS Bruges et celui de Waasland-Beveren - Ostende.

Si Courtrai (à Lommel) et le Standard (à Seraing) l'emportent, un déplacement périlleux attend la bande de Mbaye Leye. Les Liégeois rencontrent souvent des difficultés au Stade des Eperons d'or.

Dans l'autre partie du tableau, Le Beerschot, s'il bat Dessel Sports, héritera du vainqueur de Malines-RWDM.

Après le derby bruxellois, un potentiel derby limbourgeois pourrait avoir lieu en 1/8e de finale de la Croky Cup. Genk pourrait accueillir Saint-Trond si les deux équipes flamandes l'emportent à Thes Sport Tessenderlo et à Lokeren-Temse.

Les Pandas d'Eupen, en battant Ruppel Boom hériteront du vainqueur d'Olympic-Zulte.

Enfin, les Carolos, s'ils prennent la mesure de Westerlo ont de fortes chances de rencontrer la Gantoise, qui revient très en forme. Bien sur, il faudra que les Buffalos dominent Heur Tongeren.

Mais avant ce potentiel tirage, place aux seizièmes. Et si la magie de la coupe opère, il y aura des surprises.