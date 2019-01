Wouter Vrancken, l'entraîneur du FC Malines, se montrait déçu après le partage 0-0 qui a scellé la demi-finale aller de Coupe de Belgique entre son équipe et l'Union Saint-Gilloise mercredi soir à Malines.

"Nous étions en retard sur la balle en 1e mi-temps. Cela s'est amélioré après une demi-heure et je suis très content de notre seconde période", dit Vrancken. Nous avons dominé l'Union et nous méritions au moins un but. Malheureusement il n'est jamais venu. C'est ma seule remarque à mes joueurs, ils doivent concrétiser leurs occasions. D'un autre côté je suis heureux que nous ayons pu garder le zéro. C'est important dans un format en aller-retour. Le retour a déjà lieu mardi. Nous nous connaissons très bien après avoir déjà joué quatre fois l'un contre l'autre cette saison. Je ne suis pas surpris par Elsner (le coach de l'Union), leur bonne première demi-heure ne m'a pas surpris. Les deux équipes étaient à 100 %. Pour nous, il y aura entretemps le match au sommet contre le Beerschot samedi. C'est encore plus important, car la montée en D1A est ce qui compte le plus. La Coupe est un bonus".

Luka Elsner, l'entraîneur unioniste, était satisfait du résultat. "Nous avons livré une première demi-heure fantastique", dit le Slovène. "Le match a bien sûr changé après la mi-temps suite à la carte rouge de Peyre. Je n'ai pas encore revu la faute et je ne sais donc pas si la rouge est juste ou pas. Ce qui est sûr, c'est que nous nous sommes battus comme des lions. Tout sera possible mardi. Nous allons tout faire pour aller en finale".