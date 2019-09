Battu à Tubize et avec un bilan de 3 sur 12, le RWDM était dans l’obligation de réagir. Si les Molenbeekois ont pris les choses en main, que Martens se forgeait une belle possibilité dès la 6e, il fallait attendre plus d’une demi-heure pour voir le RWDM apporter du danger dans le rectangle visiteur. Encore trop brouillons dans le jeu, avec beaucoup de pertes de balle, c’est sur un corner que Fabre voyait sa reprise au petit rectangle être sauvée à même la ligne.

Avant la pause, une passe de Delacourt, déviée par un défenseur, aurait pu permettre aux Molenbeekois de mener à la pause mais Van Aerschot était sauvé par son poteau.

Finalement , l’ouverture du score, elle tombait en seconde période. Mbuba était poussé dans le dos par Webers dans la surface, ne laissant d’autre solution à l’arbitre que d’indiquer le point de penalty. Passé maître dans cet exercice, Brouckaert ne tremblait pas et prenait le gardien à contre-pied pour placer le RWDM aux commandes.

Napoleone se créait encore une belle possibilité dans la foulée et puis le RWDM a commencé à reculer, sans pour autant être mis en danger, de quoi préserver un précieux succès que Ruyssen assurait à la 92e.





RWDM : RWDM : Sadin, Delacourt, Martens, Fabre, G. Cabeke, Libert, Brouckaert, Bova (89e Ruyssen), Napoleone, Vercauteren (76e Liard), Mbuba (59e Cornet).

Heist: Van Aerschot, Wijns, Webers, Englebert, Tambeur (83e Orye), Regnier, Benhamou, Mateso-Liongola (69e Janssens), Bamona, Gendebien (73e Osah), Odutayo.

Arbitre :. Krack.

Avertissements : G. Cabeke, Napoleone, Liard.

Exclusion : 83e Odutayo.

Les buts : 57e Brouckaert sur pen. (1-0), 92e Ruyssen (2-0).





Dessel 2 - 0 Visé

Les Visétois savaient où ils mettaient les pieds. Si Dessel, en soirée de gala, n'avait donné que du fil à retordre à Mouscron durant la semaine en Coupe de Belgique, il ne laissait pourtant que les miettes du festin à ses adversaires dans son fief. Avant d'accueillir Visé, les Campinois signaient en effet un 6 sur 6 en championnat, après avoir renvoyé le RWDM et Virton à leurs chères études en coupe nationale.

Si la volonté des hommes de Stéphane Huet, dans l'esprit et le jeu, était de poursuivre sur l'élan des trois matchs sans défaite, leur tâche fut bien ardue, comme pressenti. Faute de justesse dans ses reconversions offensives, Visé abandonnait petit à petit la possession du ballon à son adversaire. Dans une rencontre où Dessel tentait de profiter de sa domination sans pour autant prendre des risques inconsidérés, le danger devant les buts se résumait essentiellement à des escarmouches. Jusqu'à ces deux ballons exploités, de la tête puis du pied, par Jutten dans la surface d'un Jaa impuissant (2-0). Tardivement, mais de façon méritoire pour un Dessel toujours aussi impérial sur ses terres.

DESSEL: Kustermans, Boujouh, Haagen, Lenaerts, Smet, Dufour, Moutawakil, Breugelmans, Janssens (66e Janneh), Jutten (83e Versmissen), Vansimpsen (86e Olongo Ekila).

VISÉ: Jaa, Bonemme, J. Célestine, Debefve (79e Kasmi), Gerits, Thuys, Nezer, Saïd (58e Nakhid), Manfredi (79e Sawaneh), Sambu Mansoni, Perséo.

ARBITRE: M. Vandevenne.

AVERTISSEMENTS: Janssens; Saïd, Manfredi, Debefve, Gerits.

LES BUTS: 74e et 82e Jutten (2-0).





Dender –Seraing 0-1

Au nombre d’occasions (Cascio, Sanogo, Mroivili), Seraing méritait d’empocher la totalité de l’enjeu. Ce fûtsur le fil… La première action dangereuse était d’ailleurs locale, Kilota sauvant un danger réel de l’avant au centre. Meilleurs techniquement, les Métallos étaient cependant dominés dans l’impact physique. Perdant d’ailleurs la majorité des duels. Lors des vingt dernières minutes, le match s’effilochait et le ballon passait d’un camp à l’autre. Et Gies sortait un arrêt exceptionnel sur un essai en pivot de Gueye avant que ce dernier oublie de cadrer une reprise de la tête pourtant largement jouable. La libération venait lors des arrêts de jeu : alors que Gies réalisait encore un bel arrêt devant Gueye, Mouhli avait suivi et poussait le ballon au fond du but vide. Une victoire bienvenue après le revers de Deinze.



Dender : Gies; Hilas, Buysens, Borry, Nys; Houdret, Rowell, Hens (71e De Bodt); Arénate, Valcke, M’Barki.

Seraing : Mignon; Swers, Faye, Boulenger, Kilota; Sabaouni, Mroivili, Al Badaoui (60e Gueye); Cascio (73e Mouhli), Sanogo, Labylle.

Arbitre : M. Windels

Avertissements : Nys, Boulenger, Mouhli.

Le but : 90e+2 Mouhli (0-1)





URLC – Winkel 1-1

Les visiteurs s’octroyaient rapidement une double occasion, lors d’une perte de balle de Luhaka, Waeghe centrait pour Munoz Herrera qui ne pouvait conclure, Cremers effectuant un réflexe époustouflant, Munoz Herrera reprenait de la tête sur la transversale. Le ton était donné, et la réplique immédiate, suite à une belle combinaison sur coup franc, Blaudy manquait de peu l’ouverture du score de la tête. Ce n’était que partie remise, puisque dans la foulée, il y parvenait d’un beau tir croisé. Peu avant la pause, Lutun rétablissait l’égalité d’une tête qui surmontait l’infortuné Cremers. En seconde période, les Louvièrois poussaient tant et plus pour arracher la victoire, tout en se méfiant des rapides contres flandriens. Toutefois, ils peinaient à se créer de véritables occasions hormis dans les cinq dernières minutes où cela fusait, mais le score en restait là et la meute devait se contenter de ce maigre point. C.D.

URLC : Cremers ; Blaudy (73e Zenadji), Luhaka, Félix ; Salem-Ngabou (44e Saidane), Utshinga, Miroux, Herzallah (59e Bouchareb) ; Delbergue, Dahmane, Dansoko.

Winkel : Roef, Nuyts, Velghe, Reuse, Verhooghe ; Lutun (85e Bougrissi), Vanhaeren (83e Obin), Deschilder, Waeghe (90e+2 Oumedjeber), Dujardin ; Munoz Herrera.

Arbitre : M. Chaspierre.

Avertissements : Vanhaeren, Delbergue, Dujardin, Nuyts.

Les buts : 19e Blaudy (1-0), 37e Lutun (1-1).



Olympic 0 - Tessenderlo 1



L'Olympic s'est montré inexistant offensivement ! À domicile, l'Olympic se doit de relever la tête après sa défaite de la semaine passée. Contre le champion en titre de la série, les Dogues devaient composer sans Mbaye leur attaquant. Malgré tout, Vanderbecq et Lamort étaient en bonne position. Mais les défenseurs de Tessenderlo sauvaient les meubles. En fin de première période, Jeunen alertait un Moriconi attentif. C'était déjà tout pour la première période.Au retour des vestiaires, Jeunen tentait à nouveau sa chance. Cela manquait de précision. Dans la foulée, Moriconi sortait un ballon chaud devant Vanaken. Durieux s'offrait une frappe. Cela manquait de conviction. Finalement, sur coup franc, Battista débloquait la situation. Les Dogues ne trouvaient pas la solution. Tessenderlo avait la maîtrise du match. Les Carolos se montraient tout de même dangereux via Some.Arbitre : M. Malhaise.Avertissements : Deferm, Laurent, Bammens, Some, Castellana.Exclusion : 89e Stefani (2cj)But : 68e Battista (0-1)Olympic : Moriconi; Van Den Kerkhof, Castellana, Laurent, Thibaut (78e Some); Vanderbecq, Durieux (82e Kabeya), Castronovo (70e Sbaa), Khaida, Jiyar; Lamort.Tessenderlo : Brughmans; El Ansri, Spruyt (84e Bammens), Vanaken, Christiaens; Jeunen, Deferm, Kerckhofs, Stefani, Battista; Martin Suarez.