Meux – Rebecq 2-0

Football Découvrez les résultats des matches de D2 Amateurs disputés ce mercredi soir.

Meux ne loupe pas ses débuts.

Il ne fallait pas arriver en retard ce mercredi soir au stade de la rue Jancquart à Meux. Pour leur première de la saison, les Verts ont inscrit deux buts dans les 10 premières minutes. Après moins d'une minute, Paquet se jouait de Kaminiaris sur le flanc droit et enroulait pied gauche. Son envoi, dévié par Mucci, trompait Lahaye (1-0). Quelques minutes plus tard, Otte profitait d'un ballon repoussé devant le grand rectangle pour envoyer une mine au fond des filets. Rebecq a bien eu quelques possibilités mais s'est montré trop brouillon devant. En seconde période, Les Rebecquois ont hérité d'une série d'occasions franches mais l'efficacité a clairement fait défaut. A un quart d'heure du terme, Kinif, seul à l'entrée du grand rectangle, plaçait à côté. Malgré une nette domination de Rebecq, c'est bien Meux qui l'a emporté.

MEUX : Paulus, Gaux (7e Jeanmart), Boreux, Van Hyfte, Eloy ; Smal, Palate, Otte, Paquet (69e Baudoin G.) ; Kinif, Moors

REBECQ : Lahaye ; Kaminiaris (45e Ngiamba), Leemans, Delsanne, Mucci ; Wallaert (45e Niangbo), Herbecq, Chalal, Meerpoel (70e Pajaziti) ; Oliveira

Les buts : 1ère Mucci (1-0 csc), 6e Otte (2-0)

Avertissements : Boreux, Mucci, Herbecq, Kinif, Palate, Delsanne, Oliveira, Leemans, Niangbo, Ngiamba





RAAL - Verlaine 4-1

Pluie de buts pour la première de la Raal.

Il y avait une classe d’écart au Tivoli ce mercredi soir. Face à une formation de Verlaine qualifiée pour la Coupe, les Loups de Taquin ont déroulé, impressionnants de maîtrise offensive. Emmenée par un Henri virevoltant, l’attaque louviéroise n’a fait qu’une bouchée d’une défense un peu trop laxiste face aux nombreux petits formats locaux. C’était donc déjà 3-0 à la pause, avec un doublé d’Henri notamment. En seconde, les locaux se sont permis de gérer l’avance déjà large et même d’en planter un de plus via Lazitch. En fin de rencontre, Verlaine sauvait joliment l’honneur via Gilsoul. Rien de dramatique pour Verlaine, qui va devoir vite apprendre les exigences de la D2 Amateurs, tombée ce mercredi contre plus forte qu’elle.

Raal La Louvière : De Wolf ; Djoum, Denayer, Louagé, Malela ; Lazitch, Renquin (61e Depotbecker), Franco, Vanhecke ; Bruylandts (67e Mputu), Henri (71e Galvez-Lopez)

CS Verlaine : Racz ; Dago, Debra, Van Hove, Adrovic ; Wera, Barry (64e Gilsoul), Zougar, Hubeaux (64e Bola), Guillaume ; Velegan (76e Bouchitbi)

Les buts : 18e Henri (1-0), 34e Renquin (2-0), 42e Henri (3-0), 51e Lazitch (4-0), 79e Gilsoul (4-1)

Avertissements : Hubeaux, Vanhecke, Lazitch

L’arbitre : Mr Brogniez





Francs Borains – Givry 2-1

Lors d’une rencontre qui ne restera pas dans les annales, les Borains n’ont pas dû forcer leur talent pour venir à bout d’une timide et courageuse équipe de Givry. Ils débutent ainsi la compétition par un succès grâce à des buts de Cottenceau et Hedi Chaabi.

Francs Borains : Vandermeulen ; Rogie (62e Wildemeersch), Gevaert, D. Chaabi, Ballo ; Cottenceau, Moudio Ebossé, H. Chaabi, Laï (60e Gomis), Zorbo ; Turcan (57e Ba).

Givry : Bartholomé ; Chardome, Lion, François, Lannoy (65e Huberty) ; Baillet (82e Gueye), Hinck, Remy, Schinckus, Fondaire ; Burton (58e Matafadi).

Arbitre : M. Boulanger.

Avertissements : Fondaire, Rogie, D. Chaabi, Gevaert.

Les buts : 18e Cottenceau (1-0), 56e H. Chaabi (2-0), 90e +2 Huberty sur pen. (2-1).