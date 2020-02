Pour tout connaitre des résultats de la division 3B.

Ciney - Warnant 0-2

Ciney : Monteleone; Jorand, Kouadio (85e Godefroid), Gauchet, Choisez (80e Lambrechts), Villano, Dandoy, Diansangu, Boudjemaa, Roldan-Simon, Lamour



Warnant : Gerard; Heptia, Rossi (85e Fransolet), licour (65e Miezal), Mbarga, Papalino, Honay, De Castris (75e Scevenels), Crespin, Saglam, Carvalho

Arbitre : M. Requier

Avertissements : Rossi, De Castris, Honay, Miezal, Heptia



Les buts : 78e Saglam (0-1), 87e Scevenels (0-2)



Le co-leader de la série Warnant a émergé en fin de partie ce samedi soir chez la lanterne rouge cinacienne. Ce déplacement chez une formation plus qu'en plein doute qui prépare déjà la saison prochaine en P1 fut plus compliquée que prévue. Warnant profite de cette victoire et du nul de Aische face à Richelle pour prendre seul la tête de la série.

Aische 1-1 Richelle

Aische : Prevot; Piret, Fournier, Gaziaux, Delvigne; Marrazza (88e De Ketelaere), Gécé, Dethier (84e Detienne) , Bonomini, Michels (79e Servidio); Macalli.

Richelle : Marly; Thonus, Wangermez, Servais, Leroy; Ljubic, Goblet (28e Piccoli), Thys, Pohl; Busarello, Mauclet (72e Romero).

Arbitre : M. Derubeis.

Avertissements : Ljubic, Pohl, Piccoli, Servais, Michels, Thys, Gaziaux, De Ketelaere.

Les buts : 1’ Marrazza (1-0), 8e Busarello sur pen. (1-1).

Début de match sur les chapeaux de roue. Sur la première percussion aischoise, Dethier adressait un centre en retrait que Marrazza reprenait du plat de pied pour tromper Marly (1-0). Richelle était pris à froid mais prenait ensuite le jeu à son compte. Busarello convertissait ensuite un pénalty juste avant la 10e minute de jeu (1-1). Les Liégeois dominaient le jeu mais ne réussissait pas à inquiéter Prevot. Les deux équipes procédaient par longs ballons sur un terrain très gras ce qui donnait un match assez brouillon. Le score n’évoluait plus avant la pause.

En deuxième période, les deux équipes ne parvenaient pas à trouver la faille. Elles procédaient par longs ballons, mais les gardiens n’avaient pas de grosses interventions. Aische poussait dans les dernières minutes, mais les deux formations se quittaient dos à dos sur le score d’un but partout. Il y a toujours deux points d’écart entre ces deux équipe.

Rochefort – Sprimont 1-0

Rochefort : Martinez ; Rentmeister, Leleu, Antoine, Liotta, Ouedraogo, Marion, Staes, Lambert, Atheba, Pingaut

Sprimont : Murcia ; Pezzin, Lawaree, Ribeaucourt (74e Choupo), Beltrame, Burton (46e Tshibuabua), Fall, La Delfa, Tremblez (46e Akono Game), Bernard, Cavillot

Arbitre : M.Body

Avertissements : Bernard, Lawaree, Cavillot, Atheba

Les buts : 5e Marion (1-0)