Non, il n’y a pas que Romelu Lukaku, Dries Mertens, Radja Nainggolan ou Alexis Saelemaekers qui foulent chaque semaine les pelouses du Calcio. Si l’ancien Zèbre Maxime Busi revient enfin de blessure pour lancer sa saison avec Parme, un autre ancien de Pro League fait déjà les beaux jours de son club : Daam Foulon. Du haut de ses 21 ans, l’arrière gauche formé à Anderlecht et passé pro en 2018 à Waasland-Beveren a déjà été titularisé à six reprises cette saison pour le promu Benevento.

Daam, votre départ vers l’Italie fin août a été une surprise pour tout le monde. Comment ça s’est construit ?

"Les premiers contacts remontaient au printemps. Le club a contacté mon agent pour montrer son intérêt. Ils ont dit qu’ils me suivaient depuis quelque temps à Waasland-Beveren. Il fallait toutefois que je sois aussi d’accord de mon côté. Étant encore jeune, je devais être certain de vouloir me lancer dans cette grande aventure, de changer de pays et de laisser mes proches en Belgique."