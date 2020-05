Les Mauves ont fait leurs courses à Gand et Genk et gardent leur bonne Roumaine.

Alors qu’Ilias Takidine (Genk) est le seul renfort côté hommes, le RSCA Dames est déjà plus avancé dans la préparation de la saison 2020-2021. Quatre transferts ont déjà été réalisés. Il s’agit de deux joueuses de Genk (Jarne Teulings, une attaquante qui joue chez les Red Flames en U19, et Silke Leynen, arrière gauche) et de deux joueuses de Gand (la buteuse Amber Maximus et Kassandra Missipo, qui évolue dans le milieu du terrain). Missipo est un grand nom du football féminin. Elle est internationale depuis quelques saisons. En plus de cela, Anderlecht a pu garder l’excellente Roumaine Vatafu, l’une des meilleures joueuses du championnat, survolé depuis quelques années par le Sporting.

Par contre, Anderlecht n’a pas annoncé l’arrivée de Tessa Wullaert (27 ans), qui lui avait pourtant fait un appel du pied. Wullaert, la Red Flame la plus connue, aimerait revenir en Belgique, après cinq ans à l’étranger (trois ans à Wolfsbourg, deux ans à Manchester City). En 2012-2013, elle a déjà porté les couleurs d’Anderlecht.