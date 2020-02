Damien Marcq est revenu sur sa saison et ses objectifs avec Zulte-Waregem.

Les PO1

Si on n’y va pas, ça serait un échec. On a recruté des joueurs pour être dans le top 6 et gagner la Coupe. Rater ses deux objectifs serait décevant. Si on échoue, notre bilan à l’extérieur en sera la cause. Malgré la défaite, notre prestation contre Bruges la semaine dernière m’a rassuré sur notre capacité à intégrer les PO1."

Son histoire avec Zulte

"Il y a eu des périodes compliquées comme ma mononucléose alors que je venais d’arriver ou ma première partie de saison cette année. Mon retour s’est produit après un match amical contre le Cercle. J’ai réalisé une bonne prestation et Francky Dury m’a convoqué dans son bureau pour me signaler que je serais titulaire au match suivant. Ça me fait plaisir d’être revenu dans l’équipe mais ma saison sera vraiment réussie si on va en PO1."

Son retour à Charleroi

"C’est toujours un plaisir d’y revenir. Si je devais choisir un club pour finir ma carrière, ça se jouerait entre Charleroi et Boulogne-sur-Mer. Je me suis fait siffler par quelques personnes mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Sur le terrain, Charleroi a changé d’entraîneur mais le club a gardé la même philosophie de jeu. Quand j’y étais, on se basait sur un bloc compact avec des joueurs rapides dans les reconversions offensives. La mentalité est restée la même."

Son passage à Gand

"Vanhaezebrouck me voulait mais il a rapidement été viré. J’entretenais de bons rapports humains avec Vanderhaeghe mais il ne m’appréciait pas en tant que joueur. Après, avec Hein, je ne comprenais pas tout ce qu’il me demandait sur le terrain."

Son passé d’international espoir français

"C’était une belle génération avec Nzonzi, Schneiderlin, Marvin Martin. Je jouais à Boulogne-sur-Mer, je côtoyais des joueurs qui venaient de clubs bien plus prestigieux. Je n’ai pas suivi la même destinée que mes anciens coéquipiers. À ce moment-là, j’ai préféré rester en France. J’avais des offres en Angleterre et en Allemagne. Je ne regrette rien. Ce long passage en Belgique m’a permis de rencontrer ma femme et d’avoir trois merveilleux enfants. Ça fait de moi le plus heureux des hommes."

L’arbitrage vidéo

"Je suis pour. Il y a trop d’enjeux extra-sportifs pour s’en passer. Si on laisse l’être humain décider, ça n’ira pas. Je trouve que les décisions sont prises le plus rapidement possible depuis un certain temps. La goal-line technology doit aussi être instaurée. Dans l’absolu, l’arbitrage belge est plus souvent bon que mauvais."

La lutte pour le maintien

"J’espère que le Cercle ne descendra pas car il propose du beau jeu. Waasland est plus faible qu’eux."