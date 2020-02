Malgré les nombreuses polémiques liées aux conditions de travail ainsi que son attribution, le Qatar devrait être prêt pour sa Coupe du Monde 2022.

1 000 jours top chrono! Voici ce qui nous sépare du match d'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Le Lusail Iconic Stadium, qui se situe à Al Khor et qui peut abriter 80 000 personnes, accueillera le premier match qatari le 22 novembre et la finale un mois plus tard.

Dans un peu plus de deux ans la compétition commencera et le Qatar est dans les temps avec deux des huit stades qui ont été livrés et trois autres qui devraient être inaugurés cette année. Si les travaux avancent de façon impressionnante, l'attribution et les conditions de travail demeurent encore et toujours des sujets brûlants. D'où cette question, comptez-vous vous rendre à la Coupe du Monde au Qatar en 2022 ?