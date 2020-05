Cela s’annonçait comme une immense fête du football. Liverpool et la Juventus, c’était, vraiment, les deux meilleurs clubs d’Europe et rarement une finale avait aussi bien porté son nom. Tout le monde se montrait impatient de voir, enfin, quel était le meilleur club du monde. Il n’y avait, donc, aucune raison de se méfier. La Belgique, en général, et Bruxelles, en particulier, étaient les chouchous de l’UEFA qui n’avait jamais confié à personne d’autre davantage de finales qui, toutes, avaient rempli à ras bord le vieux stade du Centenaire.

(...)