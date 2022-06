Là où le papa a le sourire facile, le fiston se montre plus fermé.

Au moment de la séance photo dans ce parc bruxellois écrasé par la chaleur, une petite remarque sur son regard de tueur qui doit sans doute faire peur aux attaquants adverses fait enfin sourire Noah Fadiga. Une grosse heure passée avec lui permet de le cerner avec un peu plus de précision et de se rendre compte aussi d’une chose : là où son père est exubérant, lui se montre plus discret. Tout en retenue.