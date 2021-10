Au lendemain de la défaite contre la France, Thibaut Courtois peut se consoler avec une belle perspective individuelle: celle de recevoir le Yachine Trophy en décembre, en marge de la cérémonie du Ballon d'or. Nominé aux côtés de Donnarumma et Mendy, le Diable rouge fait donc partie des dix meilleurs gardiens du monde en 2021. Reste à savoir s'il pourra battre le vainqueur de l'Euro et celui de la Champions League... en sachant qu'Oblak et Neuer sont également en embuscade.Le Kopa Trophy récompense pour sa part le meilleur espoir de moins de 21 ans. On retrouve Jérémy Doku parmi les 10 nominés, aux côtés d'autres stars en devenir comme Jude Bellingham, Bukayo Saka ou Pedri.