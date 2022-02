De Bruyne, le duo Kane-Son, Bielsa, Blessin, Mbappé ou encore Laporte ont fait parler d’eux ce week-end. Tour d’horizon avec quelques statistiques.

2: Toujours aucune défaite en cinq matchs pour l’ancien Ostendais Alexander Blessin avec le Genoa. Depuis son arrivée dans le club de Zinho Vanheusden, son équipe n’a encaissé que deux buts. Reste désormais à aller chercher un premier succès depuis le… 12 septembre pour tenter d’éviter la relégation.

5: Marcelo Bielsa n’est plus l’entraîneur de Leeds United. L’Argentin a été remercié après que son équipe est devenue la deuxième de l’histoire de la Premier League à concéder plus de 3 buts lors de cinq matchs consécutifs. Leeds en a même pris quatre face à Tottenham samedi (0-4).

9: Battu dans les arrêts de jeu par Reims, l’AS Monaco de Philippe Clement n’a pris que 9 points sur 21 depuis l’arrivée de l’ancien entraîneur du Club Bruges.

11: Auteur d’un doublé samedi soir avec le Besiktas, Michy Batshuayi porte son total à onze réalisations en championnat. Le Diable rouge n’avait plus franchi la barre des dix buts sur une saison depuis 2015-2016 et son époque marseillaise.

12: La tête de Bornauw et le splendide slalom de Thorgan Hazard ont fait grimper à douze le nombre de réalisations belges cette saison en Bundesliga.

37: Le duo Kane-Son (Tottenham) est devenu le plus prolifique de l’histoire de la Premier League. La combinaison entre l’Anglais et le Coréen a fait mouche à 37 reprises. Une fois de plus que Drogba et Lampard.

110: Le défenseur français Aymeric Laporte s’offre un record en Premier League. Depuis que les statistiques de passes sont enregistrées, le joueur de Manchester City est le premier à réussir 100 % de ses passes en ayant tenté autant (110).

156: Auteur d’un doublé contre Saint-Étienne, Kylian Mbappé est revenu à hauteur de Zlatan Ibrahimovic, à la 2e place du classement des meilleurs buteurs du Paris SG, avec 156 buts. Seul Edinson Cavani a fait mieux (200).

200: Kevin De Bruyne a disputé samedi son 200e match de Premier League. Son bilan : 49 buts et 81 assists.

766: Le miraculé Christian Eriksen a disputé ses premières minutes pour Brentford samedi, soit 766 jours après avoir fait sa dernière apparition en Premier League. C’était avec Tottenham en janvier 2020.