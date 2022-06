Le plus grand championnat professionnel. Par la taille, s’entend, en tout cas pour le moment. En effet, il y a bien 28 équipes qui composent actuellement la Major League Soccer, qui bat son plein. Les audiences télés sont en hausse et le jeu s’améliore, petit à petit. Et si l’expansion du soccer n’étant pas encore terminée, Sacramento et Saint-Louis débarquant la saison prochaine, force est de constater que le soccer est passé d’effet de mode à mode tout court. De quoi attirer des fans de plus en plus nombreux, des enceintes spécifiques à la pratique du ballon rond étant régulièrement mises sur pied, comme à Nashville, où 30 109 fans se ruent régulièrement aux portillons.

Si le soccer attise les regards de fans de plus en plus nombreux, il n’est pas étonnant de retrouver des actionnaires dans l’une ou l’autre franchise qui sont connus sur le Vieux Continent. Aussi bien en Major League Soccer (équivalent de notre D1A même s’il n’y a aucune équipe qui descend) qu’à un niveau plus bas. Sans oublier les stars qui se retrouvent en tribunes, juste pour le plaisir.