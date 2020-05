Lundi, les vingt clubs de Premier League se réunissent pour discuter de la reprise du championnat anglais.

Dans une interview au Daily Mail, Paul Barber, le vice-président de Brighton, le club de Leandro Trossard, met en garde contre une reprise trop rapide car des vies sont en jeu.

Le plan de la Premier League est de reprendre le 12 juin à huis clos et peut-être sur terrain neutre. La saison se terminerait le 8 août avec la finale de la FA Cup. Paul Barber, le vice-président de Brighton craint le danger d'une reprise trop rapide. Il doute qu'il soit possible de jouer dans des conditions suffisamment sûres. "Nous devons éviter de prendre de mauvaises décisions car cela pourrait coûter des vies et nous ne pouvons pas nous le permettre", a-t-il déclaré. La semaine dernière, 500 personnes sont décédées des suites du coronavirus en Grande-Bretagne. Certains clubs dont Brighton, Watford et Aston Villa, ont déjà annoncé qu'ils étaient opposés à des rencontres sur terrain neutre. Ils ne trouvent pas honnête de perdre l'avantage de jouer à domicile. Néanmoins, cette décision devrait être confirmée. Selon Daily Mail, l'Angleterre va suivre avec attention la reprise du championnat allemand qui reprend ses droits le week-end prochain. En Premier League, il reste neuf journées à disputer.