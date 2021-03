A 26 ans, difficile de lire la carrière de Mitrovic. Annoncé comme un futur crack lors de son transfert en Premier League il y a six ans, le joueur n'a jamais confirmé les espoirs placés en lui. Du moins avec ses différents clubs respectifs. Car en sélection, l'attaquant âgé de 26 ans s'éclate comme un fou. Grâce à un doublé contre l'Azerbaidjan, il en est désormais à 41 buts en 64 sélections. Deux matchs avant, il avait déjà réalisé une magnifique performance face aux Irlandais. En 27 petites minutes, il avait inscrit un doublé dont une petite friandise lobée en dehors de la surface. Tout simplement sublime.

Irrésistible avec sa sélection, il a déjà inscrit cinq buts depuis le début des éliminatoires du Qatar lors des trois premiers matchs. Ce qui rapporte l'intégralité des sept points de son équipe dans ce groupe A. Le problème est que Mitrogoal se transforme trop souvent... en 'Mitronul' avec ses clubs. Depuis son départ du RSCA en 2015, il a marqué 69 buts avec Newcastle (17) puis Fulham (52) en 13 917 minutes de jeu. Ce qui signifie qu'il est décisif toutes les 201 minutes. En sélection, cette moyenne chute à 120 minutes.

Alors qu'est-ce qui cloche? Clairement, l'attaquant n'a jamais été un enfant de chœur. En pleine pandémie, il avait d'ailleurs défrayé la chronique en décembre. Le soir du Nouvel An, il avait été surpris en pleine lockdown party avec son compatriote (et ex-anderlechtois) Luka Milivojevic. Et tout cela alors que Fulham était sous cloche et n'avait plus joué depuis quelques jours à cause d'un nombre trop élevé de cas covid dans le noyau. Sur Sky Sports, son coach l'avait chargé. "Le club et moi-même avons été très déçus de voir les photos d'Aleks. Il comprend qu'il a commis une erreur, il comprend que c'était irresponsable. C'est inacceptable et nous devrons régler ça en interne" avait expliqué Scott Parker.

Depuis cette fête improvisée, le joueur n'a été titulaire qu'à deux reprises. Pour zéro but marqué. Ce qui explique certainement le manque de confiance de son coach à son égard. Une trajectoire qui forcément ressemble un peu à Michy Batshuayi. Les écarts de conduite en moins.

Après sa belle rencontre avec la Serbie contre les Azéris, Mitrovic a expliqué son bonheur en sélection. "Cela faisait longtemps que l'ambiance n'avait pas été aussi bonne dans l'équipe. Que ce soit le staff professionnel et tous les joueurs. Nous avons créé quelque chose de spécial. Je ne connais pas une bonne saison mais je crois en mes qualités. Je savais que mon travail acharné allait payer. Ce n'était qu'une question de temps."

Transfiguré en sélection, il ne manque plus que faire changer l'avis de son entraîneur à Fulham.