Le Real Madrid a annoncé jeudi le décès à 73 ans de son ancien défenseur central Goyo Benito, à la suite d'une longue maladie.

Il a porté le maillot du Real Madrid durant treize saisons entre 1968 et 1982 et disputé 420 matchs officiels. Il a remporté 6 titres de champion et 5 Coupes d'Espagne. Goyo Benito a aussi porté à 22 reprises le maillot national de la "Roja" mais aussi participé aux Jeux Olympiques de Mexico 1968.