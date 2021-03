Les avocats de la famille l'ont confirmé mercredi à la BBC. Transféré de Nantes vers Cardiff pour 17 millions d'euros en janvier 2019, Sala est décédé dans le crash de l'avion qui le menait dans la capitale galloise. Le petit avion privé s'était écrasé dans la Manche au large de l'Île de Guernesey.

En plus des deux clubs, la famille de l'attaquant argentin poursuit aussi l'agent Mark McKay et son père William. L'entreprise qui détenait l'avion, les fabricants de l'avion et ceux qui participent à son entretien sont également poursuivis.

La procédure débutera après l'enquête et le procès de David Henderson, l'intermédiaire qui a organisé le vol. Ce procès est prévu en octobre 2021. Il est accusé d'avoir risqué la sécurité d'un aéronef, ainsi que d'avoir tenté de débarquer un passager sans permission ou autorisation valide.

Le corps du joueur, dont la disparition avait ému le monde du football, avait été retrouvé dans la carcasse de l'appareil, plus de deux semaines après l'accident, à 67 mètres de profondeur. Le corps du pilote de 59 ans n'a pas été retrouvé.

Dans son rapport définitif publié en mars dernier, le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) a estimé que le pilote avait perdu le contrôle de l'appareil lors d'une manoeuvre effectuée à une vitesse trop élevée, "probablement" destinée à éviter le mauvais temps pour pouvoir voler à vue.