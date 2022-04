Les maillots portés dimanche par les joueurs durant le match entre le Cercle Bruges et La Gantoise, lors de la 33e journée du championnat, seront vendus aux enchères au profit d'une oeuvre de charité après le décès du gardien du Cercle Miguel Van Damme.

Les deux équipes l'ont annoncé lundi. Miguel Van Damme est décédé lundi passé après une longue bataille contre la leucémie. Ses funérailles se sont tenues samedi.

Les maillots portés par le Cercle seront vendus au profit de Me To You, la fondation contre la leucémie dont Miguel Van Damme était le parrain. Les recettes des maillots signés par La Gantoise seront reversés au Fonds pour le cancer des enfants de l'hôpital universitaire de Gand.

Le match au stade Jan Breydel a commencé avec un hommage impressionnant à Miguel Van Damme. Les enfants et les jeunes joueurs ont formé un cercle dans le rond central pour former le numéro 16 tandis que les joueurs du Cercle portait une grande photo du gardien sur le terrain et ont applaudi avec leurs collègues gantois pendant une minute.