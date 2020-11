Ray Clemence, l'un des plus grands gardiens de but anglais, est décédé à l'âge de 72 ans, ont annoncé dimanche Liverpool et Tottenham, les deux clubs où l'ancien international a passé l'essentiel de sa carrière.

Ray Clemence a joué à Liverpool de 1967 à 1981, puis à Tottenham de 1981 à 1988. Avec les Reds, Celemce a remporté trois fois la Coupe des champions, en 1977, 1978 (face au FC Bruges) et 1981, la Coupe de l'UEFA en 1973 et 1976 et la Supercoupe d'Europe en 1977. Il a aussi été champion d'Angleterre en 1973, 1976, 1977, 1979 et 1980 et a soulevé la Cup en 1981. Avec les Spurs, Ray Clemence a remporté la Coupe d'Angleterre en 1982 et la Coupe de l'UEFA en 1984, en battant Anderlecht en finale. Ray Clemence a également été le gardien des Three Lions, lui qui compte 61 sélections avec l'équipe nationale anglaise entre 1972 et 1984.