"Lors du clasico de ce dimanche, les supporters de la Tribune 1 et de la Tribune 2 qui le souhaitent auront l'occasion de rendre un dernier hommage à Wilfried Van Moer : nous mettrons en effet à leur disposition deux registres de condoléances, l'un en T1 et l'autre en T2, en avant-match et à la mi-temps. Ils seront ensuite remis à la famille du regretté défunt", indique le Standard sur son site internet.

Wilfried Van Moer est décédé le 24 août dernier à l'age de 76 ans. Légende du football belge, il a remporté trois fois le Soulier d'Or et a fait les beaux jours du Standard, où il a joué entre 1968 et 1975. L'ancien Diable Rouge et sélectionneur fédéral a remporté trois titres de champion (1969, 1970 et 1971), une Coupe de la Ligue (1975) avec les Rouches.

Le Standard reçooit Anderlecht dimanche pour le premier clasico de la saison, qui constitue la tête d'affiche de la 8e journée de championnat.