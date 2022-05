Condamné à cinq ans de prison pour violences, Tony Vairelles (49 ans) poursuit son après-carrière désastreuse.

L ors de sa carrière de joueur, le caractère de chien fou de Tony Vairelles crevait déjà l’écran. Ce n’est sans doute pas un hasard si le coach qui le fait définitivement exploser à Nancy en Ligue 2 s’appelle Laszlo Bölöni. C’était en 1994, le Roumain avait encore les cheveux blonds, tandis que Vairelles n’arborait pas encore sa légendaire coupe mulet. Entre ces deux électrons libres, le courant est toujours bien passé. Huit ans plus tard, sur une voie de garage à Lyon qui l’avait transféré à son âge d’or au RC Lens, Vairelles peut compter sur l’intérêt de son vieux compère, alors coach du Sporting Portugal. Les Portugais veulent échanger le fougueux attaquant contre deux de leurs jeunes. Sauf que Jean-Michel Aulas, déjà très dur en affaire, veut des liquidités et un transfert direct. Le joueur part donc à Rennes. Quelques années plus tard, l’échec des négociations remonte à la surface avec fracas. L’un des deux jeunes n’était autre que Cristiano Ronaldo.