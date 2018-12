“La Coupe de Belgique c’est un peu comme un paquet de chips : c’est parfois salé, parfois pimenté, tantôt sans saveur, tantôt écœurant. Chacun veut aller jusqu’au bout et terminer le sachet sans oser l’avouer. et quand on n’y arrive pas, on prétend qu’on n’aime pas ça ! Sa Pinto est donc parvenu à ramener le trophée pour la huitième fois à Sclessin. Il en deviendrait presque croquant, lui aussi, du coup !”La Coupe de Belgique c’est un peu comme un paquet de chips : c’est parfois salé, parfois pimenté, tantôt sans saveur, tantôt écœurant. Chacun veut aller jusqu’au bout et terminer le sachet sans oser l’avouer. et quand on n’y arrive pas, on prétend qu’on n’aime pas ça ! Sa Pinto est donc parvenu à ramener le trophée pour la huitième fois à Sclessin. Il en deviendrait presque croquant, lui aussi, du coup !”