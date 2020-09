Didier Deschamps VS Leonardo, épisode deux ! Le Brésilien avait attaqué sans mâcher ses mots le staff de l'équipe de France. En cause: la gestion du covid annoncé de Kilian Mbappé. Le soir même la mauvaise nouvelle, le directeur sportif du PSG était intervenu dans l'After Foot, l'émission de RMC Sport. "déclarait-il ce lundi soir visiblement en colère. "

Il a ensuite pointé du doigt le manque de reconnaissance envers le PSG. "On a appris la situation et maintenant on fait quoi. On gère nous ? C'est incroyable, tout le monde fait la morale au Paris Saint-Germain, a ajouté Leonardo. Le Paris Saint-Germain est mal géré... On ne comprend rien... C'est toujours le Paris Saint-Germain le mauvais de l'histoire, a poursuivi le directeur sportif. [...] Tout le monde fait la morale au Paris Saint-Germain et après le Paris Saint-Germain doit subir la situation sans savoir. C'est un manque de respect [...] de ne jamais communiquer avec le club quand le joueur rentre chez lui. On n'a parlé à personne, on n'a parlé qu'à Mbappé."





Après la victoire ce mardi face à la Croatie sans son génie de 21 ans, parti en quarantaine depuis, Didier Deschamps a tenu à mettre les points sur les i. "Je vais être factuel, a-t-il commencé. Au sortir de la séance d'entraînement Kylian a un test positif. On pare au plus pressé en l'isolant du reste du groupe. Dans le même temps, dix tests sont en attente et arrivent au compte-gouttes. On a fait en sorte de prendre en charge Kylian pour qu'il puisse rentrer chez lui. Je rajoute que pour tous les joueurs testés positifs il y a besoin d'une confirmation du laboratoire, qui prend du temps, car ils refont une analyse. Cette confirmation on l'a aux alentours de 22 heures. Entretemps, l'un d'entre vous (France Football) a sorti l'info."

Il a ensuite tenté d'expliquer comment le staff de la FFF a choisi de réagir après que la presse s'en soit mêlée. "Pour pas que ça ne parte dans tous les sens, on a décidé de faire un communiqué, a-t-il continué. Voilà ce qui s'est passé. On était dans l'urgence. Il y avait peu de doute mais on était censé attendre la confirmation. Je ne pense pas avoir manqué de respect à qui que ce soit."

S'il n'a jamais prononcé son nom, Leonardo était clairement l'objet de cette réponse calme mais franche du sélectionneur des Bleus. Toujours est-il que Mbappé sera forfait pour le match de ce jeudi soir face à Lens. Un sacré couac dans la chaussure de Tuchel qui doit également déplorer les absences de Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos, Mauro Icardi et Kaylor Navas, testés positifs la semaine dernière après leurs vacances à Ibiza.