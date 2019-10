La France jouera une finale face à la Turquie dans le groupe H. A égalité de points avec 18 unités, le gagnant finira plus que probablement premier du groupe. La France s'est imposée dans la difficulté grâce à un penalty de Olivier Giroud peu après l'heure de jeu. Après le match, Didier Deschamps s'est montré satisfait malgré la prestation poussive de ses ouailles. "C’est un match d’hommes ce soir et l’ensemble du groupe a bien répondu. Les joueurs qui sont entrés ont apporté aussi. C’est une victoire très importante pour nous ici avant de penser au match de lundi face à la Turquie."

Dans les faits, difficile de donner tort à l'entraîneur des Bleus. La Desch s'est montré plus agacé à propos d'une question portant sur le fond de jeu : "Vous trouvez que pour les autres, c’est facile, les matches à l’extérieur ? C’est pas parce qu’on est champions du monde... Tous les matches sont toujours difficiles. Ça n’est jamais évident de venir gagner ici. (...) Je ne trouve pas qu’on a été dans la difficulté, on a eu un adversaire qui a donné du répondant. À l’arrivée, on a six occasions et eux n’ont pas une miette. Si on doit être en difficulté comme ça à chaque fois, je veux bien que ça se répète."

Rendez-vous lundi soir pour connaître l'identité du premier du groupe H !