Sergej Milinkovic-Savic a reçu lundi, avant la rencontre Lazio-Bologne, comptant pour la 37e journée du Championnat d'Italie de football, le trophée de meilleur milieu de terrain de la saison en Italie.

La veille, avant Naples-Inter, un autre ancien Limbourgeois avait été récompensé: Kalidou Koulibaly a été désigné meilleur défenseur. Cristiano Ronaldo a été désigné meilleur joueur.

C'est la première année que la Ligue de la Serie A récompense de la sorte les meilleurs joueurs de la saison en Italie. Les classements ont été établis sur base de données statistiques, a précisé la Ligue. Les rencontres de Serie A, de Coupe et de Supercoupe d'Italie ont été pris en compte.

Cristiano Ronaldo a été désigné "meilleur joueur dans l'absolu" (MVP). Samir Handanovic (Inter Milan) est le meilleur gardien. Koulibaly (Naples) et Milinkovic-Savic (Lazio) dont meilleurs défenseur et milieu de terrain. Fabio Quagliarella (Sampdoria) a été désigné meilleur attaquant et Nicolò Zaniolo (AS Rome) est le meilleur jeune.

Les trophées sont remis au joueur avant le dernier match à domicile de la saison.