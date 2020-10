Un cuisinier de l'équipe a également été testé positif. L'Ukraine affronte la France mercredi en match amical.

Heorhiy Bushchan (Dinamo Kiev) sera donc titulaire mercredi car il est le seul gardien encore disponible pour le sélectionneur Andriy Shevchenko. Pankiv et Lunin ont été placés en quarantaine tout comme le cuisinier de l'équipe.



Andriy Pyatov, le gardien titulaire de l'Ukraine, n'avait pas été repris à cause d'un test positif qui a poussé le Shakhtar Donetsk, le club de Pyatov, a placé tous les joueurs en quarantaine. Après son match contre la France mercredi, l'Ukraine affronte l'Allemagne samedi et l'Espagne mardi prochain en Ligue des Nations. Avec Igor Plastun et Roman Yaremchuk (Gand), Eduard Sobol (Club de Bruges), Bogdan Mykhaylichenko (Anderlecht) et Yevhen Makarenko (Courtrai), cinq joueurs du championnat belge figurent dans la sélection ukrainienne.