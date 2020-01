Les Blues ont écrasé Arsenal lors de ce choc de haut de tableau en Women Super League, grâce notamment à deux superbes buts inscrits en première période.

Petite alerte golazo en Angleterre. Si le derby londonien entre Arsenal et Chelsea n'aura lieu que ce lundi soir chez les hommes, les femmes ont quant à elles déjà bouclé la rencontre. Un match qui s'est soldé ce dimanche par une nette victoire (1-4) des Blues sur le terrain des Gunners de Vivianne Miedema, recordwoman de buts marqués avec la sélection néerlandaise.

Et on peut dire que les joueuses de Chelsea ont mis les formes pour battre celles qui étaient encore leaders de la Women Super League avant cette rencontre. La preuve avec ces deux buts magnifiques, marqués par l'attaquante Bethany England à la dixième minute, puis par la médiane Sophie Ingle à la vingtième. Sur le premier pion, England arme une très belle frappe enroulée à l'entrée du rectangle, qui ne laisse aucune chance à Manuela Zinsberger, la gardienne d'Arsenal.

Dix minutes plus tard, c'est donc Ingle qui fait parler sa puissance de frappe, suite à un coup franc mal dégagé par la défense des Gunners. Un tir imparable, qui transperce la portière autrichienne une fois de plus.

Ajoutez à cela un but de l'attaquante australienne Sam Kerr, arrivée cet hiver pour un montant record (et le salaire qui va avec), plus un quatrième but signé par la milieu de terrain norvégienne Guro Reiten, et vous obtenez un large succès pour Chelsea, qui revient ainsi à un point du duo de tête, composé d'Arsenal et du Manchester City de Tessa Wullaert (entrée à la 72e minute lors du succès 0-2 contre Birmingham).

Mais Chelsea a disputé un match de moins que les tenantes du titres (Arsenal) et les Skyblues, qui rêvent de remporter le titre, après avoir déja gagné la Cup et la League Cup la saison dernière. Pour Wullaert, ce serait une nouvelle couronne à ajouter à sa collection, après ses sacres acquis en Belgique (Standard) et en Allemagne (Wolfsburg). Ca tombe bien, celle-ci aura l'occasion de mettre les Gunners derrière elle le dimanche 2 février, à l'occasion de la prochaine journée de championnat.