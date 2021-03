Actuellement, les clubs sont à l'arrêt et les matchs de sélection s'enchaînent. L'occasion pour ceux qui n'ont pas rejoint leur équipe nationale de s'octroyer un peu de plaisir. Et parfois un peu trop. Selon l'agence de presse espagnole Efe, une lockdown party a été organisée dans la nuit de samedi à dimanche avec plus de 30 invités. Parmi eux, Leonardo Balerdi, le défenseur de l'OM qui est prêté par Dortmund. Et il n'est pas le seul. Ainsi l'organisateur de la soirée qui se déroulait à Badalona, en Catalogne, est Pol Lirola, un autre défenseur olympien.

Pour se défendre, l'Espagnol, prêté lui par la Fiorentina, a expliqué qu'il s'agissait "d'un dîner avec six personnes." Mais selon le maire de la ville, il s'agissait bien d'une vraie fête organisée et planifiée. "Les cinquante participants et les trois organisateurs ont été sanctionnés. Je condamne totalement cette irresponsabilité et j'espère qu'ils seront punis avec force" a expliqué Xavier Garcia Albiol sur Twitter.

Toujours est-il que cet écart de conduite ne devrait pas faire plaisir au nouveau coach Jorge Sampaoli.