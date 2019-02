Les ailiers de Manchester United Anthony Martial et Jesse Lingard vont être absents "deux à trois semaines" en raison de blessures musculaires et sont donc incertains pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le PSG, a annoncé Ole Gunnar Solskjaer vendredi.

Les deux attaquants seront absents pour l'affiche des huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre, lundi soir contre Chelsea.

Martial et Lingard s'étaient blessés, respectivement aux adducteurs et aux ischio-jambiers, lors de la défaite à Old Trafford contre Paris mardi (2-0).

Leur retour au jeu avant le 6 mars, date du match retour au Parc des Princes, est donc incertain.

Les absences du Français et de l'Anglais interviennent à un mauvais moment pour Solskjaer, alors que les "Red Devils" traversent une période un peu difficile offensivement.

Le Belge Romelu Lukaku n'a pas marqué lors de ses sept derniers matches, tandis que le Chilien Alexis Sanchez n'a inscrit qu'un seul but en championnat cette saison.

L'entraîneur norvégien n'a pas caché son intention de faire appel aux jeunes Angel Gomes et Tahith Chong lors des prochains matches.

"Il nous reste des options devant, mais Angel et +Chongy+ se sont entraînés toute la semaine avec nous, donc il y a une grande chance qu'ils soient impliqués", a confié Solskjaer.

"Anthony et Jesse ont été très bons. Ils sont cruciaux en attaque, avec leur vitesse. Mais nous avons +Rom+ (Lukaku) et Alexis. Ils ont d'autres qualités et ils vont pouvoir montrer de quoi ils sont capables", a-t-il déclaré.