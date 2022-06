Le mercato est lancé depuis plusieurs semaines. Les téléphones chauffent et les négociations s’annoncent longues jusqu’au 6 septembre, date limite en Belgique pour cette fenêtre estivale des transferts. Au cœur des tractations, on retrouve les agents de joueurs (et d’entraîneurs). Un métier qui fascine, qui intrigue, malgré une image diabolique accentuée par la révélation du scandale du Footgate en octobre 2018. Comme pour adoucir sa réputation, le terme "agent" est d’ailleurs de plus en plus souvent remplacé en public par "intermédiaire" ou "conseiller".

Le nombre d’intermédiaires correctement enregistrés en Belgique diminue (voir par ailleurs) mais certains osent tout de même s’aventurer dans la sphère si particulière de ce job fascinant.

Pourquoi ? Comment ? Est-ce possible d’émerger sans verser dans la transgression ? Témoignages.

Quelle idée !