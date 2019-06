Quitter le tournoi qu’elle organise dès le premier tour, c’est la mésaventure qui pourrait arriver à l’Italie ce samedi… même si elle gagne (le résultat de la Pologne face à l’Espagne sera déterminant). Mais il en faut plus pour affecter le moral des joueurs de Di Biago. "J’ai senti que mes joueurs avaient une énorme envie de monter sur la pelouse et tout le monde sait qu’on doit gagner. Ne pas se qualifier au minimum pour les Jeux olympiques serait un échec mais on est prêt."

À évoluer dans un stade plein (22 000 personnes sont attendues à Reggio Emilia) face à une équipe belge qui n’aura rien à perdre. "C’est étrange que cette équipe belge n’ait pas encore pris de point dans ce tournoi car elle a montré de belles choses. On sait qu’elle ne nous fera pas de cadeau."

Présent en conférence de presse aux côtés de son coach, Moïse Kean, qui sera ne cachait pas son impatience. "Pour moi comme pour nombre de mes équipiers, c’est l’un des matchs les plus importants de notre jeune carrière. On espère tous que le résultat sera à la hauteur de ce formidable public qui nous soutient. Quand on porte les couleurs de l’Italie, on ne joue pas seulement pour nous mais aussi pour eux."

Et pour Maurizio Sarri, son nouvel entraîneur à la Juve, qui sera présent dans les tribunes.